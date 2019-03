Dopo il successo delle primarie, la ratifica. L’Assemblea del Pd ha proclamato Nicola Zingaretti segretario del Pd. E nel suo primo discorso da segretario, il presidente di Regione Lazio ha detto che “il partito democratico non è una bad company”, annunciando una room data e un nuovo statuto. “Serve un nuovo partito, il nuovo Pd. L’organizzazione dovrà cambiare, forse dovrà cambiare tutto e dovremo crederci tutti perché tutti saremo chiamati a dare il nostro contributo.

“NO A FILIERE DI POTERE” – Tornino ad essere i nostri circoli i luoghi dove gli altri fanno associazionismo – ha aggiunto -. No a filiere di potere che restringono il nostro rapporto con la realtà sociale del Paese. Troppo spesso alla ricchezza positiva del confronto tra territori si é sostituita la freddezza dei terminali correntizi.

“IL GOVERNO NON REGGE” – Il momento di tornare al voto “secondo me non è lontano perché il governo non potrà reggere a lungo a questo show confuso dell’antipolitica è destinato a sfarinarsi e a dividersi”. Lo ha detto Nicola Zingaretti all’assemblea Pd. E per questo occorre farsi trovare pronti con “un’altra ipotesi di governo”

LA PROCLAMAZIONE – E’ stato il presidente della commissione congresso uscente Gianni Dal Moro a formalizzare i risultati delle primarie del 3 marzo e gli esiti dei gazebo. Come ha spiegato Dal Moro, i voti totali sono stati 1.582.083 e quelli validi 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1mln 035.955 voti). Dietro di lui, Maurizio Martina con il 22% e Roberto Giachetti con 12%. I componenti eletti dell’Assemblea sono 451 donne e 549 uomini. I delegati della mozione Giachetti sono 119, quelli della mozione Martina 228 e quelli di Zingaretti 653. Da quello che si apprende, la componente renziana guidata da Maurizio Martina ha proposto di votare Paolo Gentiloni presidente dell’Assemblea.