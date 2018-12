Tensione a Palazzo Chigi dopo la revisione della manovra e lo stop del commissario agli Affari economici. Il premier è a Bruxelles per il Consiglio Ue e a latere incontrerà i vari leader. Così pure il ministro dell'Economia. Lega e M5s per ora tacciono, ma garantiscono l'appoggio al leader. "L'importante ora è non dover far scendere ulteriormente il rapporto deficit/pil"

Giuseppe Conte non replica a Pierre Moscovici. I due vicepremier diffondono un comunicato stringato che conferma la fiducia al presidente del Consiglio, ma non aggiungono niente di più. E intanto la maggioranza rimane in silenzio. C’è un clima di gelo a Palazzo Chigi dopo che ieri l’incontro con Jean-Claude Juncker a Bruxelles ha fatto scendere il rapporto deficit/pil previsto dalla manovra dal 2,4 per cento al 2,04. Lega e M5s sapevano che avrebbero dovuto mediare, ma il passo è comunque molto significativo e i soci di governo temono che si sia ceduto troppo. Fonti di governo, interpellate da ilfattoquotidiano.it, garantiscono che “il sostegno a Conte è massimo”, anche se ora l’importante è “non scendere sotto il 2,04”. In questo senso le perplessità del commissario agli Affari economici Moscovici non piacciono: l’esecutivo ritiene di aver già accettato un compromesso difficile e più di così è difficile concepire di andare”.

Anche per questo Conte ha deciso di non replicare a mezzo stampa all’intervento del commissario francese. E ai suoi collaboratori ha ribadito “fiducia e orgoglio” per la proposta fatta, che, pure in una responsabile riduzione del rapporto deficit Pil, “lascia invariati redditi di cittadinanza e quota 100″. Questa la posizione ufficiale. I due vicepremier in un primo momento non hanno rilasciato dichiarazioni, poi hanno diffuso una nota congiunta per ribadire che le riforme a cui più tengono rimarranno inalterate: “Continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta”, si legge. “Piena fiducia nel lavoro di Conte. Siamo persone di buon senso e soprattutto teniamo fede a ciò che avevamo promesso ai cittadini, mantenendo reddito di cittadinanza e quota 100 invariati. Manterremo tutti gli impegni presi, dal lavoro alla sicurezza, dalla salute alle pensioni senza penalizzazioni, dai risarcimenti ai truffati delle banche al sostegno alle imprese”. Assicurazioni che sono fondamentali, soprattutto dopo le tensioni delle scorse ore.

Il premier è atteso per il primo pomeriggio a Bruxelles per il Consiglio Ue. Per lui potrebbero avere particolare rilevanza gli incontri “a latere” della due giorni del Consiglio con i vari leader europei. Dopo aver illustrato la sua nuova proposta sulla manovra, ieri al presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker, l’intenzione di Conte sarebbe quella di spiegare ai diversi leader europei, a cominciare dai “falchi”, la ratio della proposta italiana: il premier, confermano infatti fonti di governo, tra oggi e domani parlerà della manovra con alcuni capi di Stato e di governo. Parallelamente è iniziato il lavoro negoziale – più tecnico – del ministro del Tesoro Giovanni Tria, arrivato a Bruxelles già questa mattina. Alle 14.45 l’incontro proprio con Moscovici.