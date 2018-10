Per questo motivo, ha reso noto ministra della Difesa Ank Bijleveld, i Paesi Bassi ad aprile hanno espulso 4 cittadini russi identificati come agenti dei servizi segreti e convocato l'ambasciatore russo. Il gruppo avrebbe anche tentato un’operazione di spionaggio informatico sui file delle indagini relative all’aereo della Malaysian Airlines Mh17, abbattuto in Ucraina nel 2014

Un attacco informatico contro l’Opac, l’Agenzia per la proibizione della armi chimiche, che ha sede all’Aja. E’ l’accusa che l’Olanda rivolge alla Russia. Motivo per il quale, ha reso noto ministra della Difesa Ank Bijleveld, i Paesi Bassi ad aprile hanno espulso quattro cittadini russi identificati come agenti dei servizi segreti. L’agenzia è stata coinvolta di recente anche nelle analisi relative all’attacco all’ex spia russa nel Regno Unito Sergei Skripal, così come ha indagato su presunti attacchi chimici commessi in Siria dal governo di Bashar Al Assad. Il ministero degli Esteri olandese, riporta la Tass, ha convocato l’ambasciatore russo nei Paesi Bassi e inviato presso l’Opac Alexander Shulgin per fornire spiegazioni.

Secondo le accuse, l’operazione informatica sarebbe stata messa a segno dall’intelligence militare russa, il Gru. I russi avevano allestito un’auto piena di attrezzatura elettronica nel parcheggio di un albergo, vicino alla sede dell’Opac, nel tentativo di hackerare il suo sistema informatico, ha spiegato il ministro. “Il governo olandese ritiene il coinvolgimento di questi agenti d’intelligence estremamente preoccupante“, ha dichiarato Bijleveld. “Normalmente non riveliamo questo tipo di operazioni di controspionaggio”, ha anche sottolineato.

I quattro sospettati avevano passaporti diplomatici e tra loro c’era un esperto di informatica. Il gruppo avrebbe anche tentato un’operazione di spionaggio informatico sui file delle indagini relative all’aereo della Malaysian Airlines Mh17, abbattuto in Ucraina nel 2014 mentre volava lungo la rotta Amsterdam-Kuala Lumpur.

Il Regno Unito ha collaborato con l’Olanda per sventare l’hackeraggio e i due Paesi rivendicano in una nota congiunta dei primi ministri Mark Rutte e Theresa May “le operazioni rese note oggi” contro quelle che vengono definite “le inaccettabili cyber-attività del Gru, l’intelligence militare russa”. Queste operazioni – affermano Rutte e May in una dichiarazione diffusa da Downing Street – “gettano ulteriore luce” sul comportamento di Mosca.

Secondo i due premier, “il tentativo di accesso ai sistemi di sicurezza dell’Opac, un’organizzazione che lavora per liberare il mondo dalle armi chimiche, dimostra il disprezzo del Gru per i valori globali e le regole che garantiscono la nostra sicurezza“. L’operazione sfociata nell’espulsione in aprile di quattro russi da parte dei servizi olandesi rappresenta – proseguono i due leader – “un messaggio chiaro da parte della comunità internazionale: che noi intendiamo garantire il rispetto delle regole e difendere le istituzioni internazionali da coloro che cercano di danneggiarle”.