“Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, intervenendo a un convegno a Confcommercio. “Nonostante quello che si dice sui giornali sono ottimista di fare del mio meglio. Resto al mio posto”, ha aggiunto.