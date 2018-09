“Milano, la Lombardia e il Veneto sono assolutamente pronte a presentare la candidatura alle Olimpiadi 2026. Aspettiamo prima di buttare tutto a mare”. Sono le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Omnibus (La7). . “Noi siamo pronti e siamo sicuri di saperle organizzare molto bene” – continua – “Non è che tutti siano incapaci e tutti siano ladri. Magari c’è qualcuno che fa le cose bene, qualcuno un po’ meno bene. Lasciateci questa opportunità. Mi sembra che Expo sia un esempio di virtuosa collaborazione tra pubblico e privato e di virtuosa offerta dell’immagine di Milano al resto del mondo. Se non avessimo fatto Expo, sicuramente avremmo speso qualche soldino in meno, ma avremmo creato minori benefici per il nostro territorio”. E sulla posizione di Torino, osserva: “E’ sicuramente altalenante l’atteggiamento che è stato tenuto dalla città. L’ultima dichiarazione di ieri è che Torino vuole andare da sola. Va bene. Se vuole andare da sola e ritiene di poter fare da sola, non abbiamo problemi. Milano, la Lombardia e il Veneto, ripeto, sono assolutamente pronte”