Il ministro dello Sviluppo Economico ha disposto di "non procedere" all'annullamento della gara, come si legge sul sito del Mise dove sono stati pubblicati l'atto che mette fine al caso Ilva e anche il parere dell'Avvocatura di Stato. Carlo Calenda all'attacco: "Di Maio lo ha tenuto segreto perché conferma i pareri precedenti. In un Paese serio, si dimetterebbe"

Adesso è ufficiale: ArcelorMittal entrerà negli stabilimenti Ilva nei prossimi giorni. Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha chiuso la procedura di accertamento sulla vendita al colosso lussemburghese dell’acciaio e disposto di “non procedere” all’annullamento della gara, come si legge sul sito del Mise dove sono stati pubblicati l’atto che mette fine al caso Ilva e anche il parere dell’Avvocatura di Stato.

A tal proposito, nelle 35 pagine inviate sul tavolo del vicepremier il 22 agosto che hanno provocato grandi polemiche per la mancata pubblicazione subito dopo la ricezione, si legge: “La mancata valutazione della nuova offerta in rilancio formulata da Acciaitalia (concorrente di Mittal nella gara, ndr) può assumere rilievo quale elemento sintomatico della figura di eccesso di potere integrante uno dei presupposti per l’eventuale esercizio del potere di autotutela“. Così hanno scritto le agenzie, ma la frase testuale nel testo dell’Avvocatura è riportata in termini differenti. Il ragionamento sull’eccesso di potere legato alla mancata valutazione dell’offerta rientra infatti in un più ampio ragionamento che tocca l’interesse pubblico sulla valutazione stessa.

“Chiaro ora perché Di Maio ha tenuto segreto il parere. L’Avvocatura conferma in pieno parere precedente su rilanci”, scrive Carlo Calenda su Twitter postando le due pagine riguardanti il passaggio sui rilanci e l’eccesso di potere. “Ci sarebbe stato se non si fosse tenuto in conto interesse pubblico – commenta il ministro – In un paese serio un ministro che distorce un parere istituzionale si dimette”.

L’Avvocatura, come detto da Di Maio nelle scorse settimane, aveva comunque spiegato che per attivare l’iter di annullamento era necessario “ancorarsi ad un interesse pubblico concreto ed attuale, particolarmente corroborato”. Con la stretta sul piano ambientale e l’accordo sindacale firmato negli scorsi giorni, il possibile “interesse pubblico” di cui aveva parlato Di Maio è venuto meno. Di qui la decisione di procedere con il via libera definitivo ad Arcelor.