Ancora stallo per l'imbarcazione che si trova al largo di Lampedusa in attesa di indicazioni. Il ministro dei Trasporti su Twitter se la prende con i vicini maltesi e chiede che Bruxelles si faccia carico della situazione

Non si sblocca la situazione per la nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Da quattro giorni l’imbarcazione con a bordo 177 migranti attende l’indicazione di un porto sicuro dove poter attraccare. L’Italia, tramite il ministro dell’Interno Matteo Salvini, chiede che sia Malta ad accogliere gli stranieri. Fonti del dicastero degli Esteri nelle scorse ore hanno fatto sapere che il governo sta chiedendo l’intervento dell’Unione europea. Ma per il momento non si registra nessuna evoluzione. Rimane alta la tensione tra il Viminale e la Guardia costiera italiana.

L’unico segnale è arrivato dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che su Twitter è tornato ad attaccare i vicini maltesi. “Diciotti dimostra che l’Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane”, ha scritto su Twitter. “Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e meritevole di sanzioni. L’Ue si faccia avanti e apra i propri porti alla solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere”.