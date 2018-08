New Jersey, un poliziotto nota un uomo che passeggia indisturbato lungo i binari ferroviari. Al sopraggiungere del treno l’uomo sembra non accorgersi di niente e il poliziotto, iniziando a correre, cerca di far fermare il convoglio ed in contemporanea di avvisare del pericolo la potenziale vittima. L’uomo lungo i binari però e sordo e solo quando nota il poliziotto che gli corre incontro si rende conto della situazione e schiva il treno per un soffio. Il ragazzo poi, spaventato e in lacrime, ringrazia ripetutamente l’agente, che da parte sua cerca di tranquillizzarlo