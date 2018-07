Al calciatore turco Hakan Calhanoglu sbagliano a scrivere il nome sulla divisa e sui social scoppia l’ilarità generale, la maglia targata numero 10 del Milan ha infatti trovato sulla propria divisa da trasferta una acca sbagliata e il proprio nome diventato ‘Chalanoglu’.

Nome sbagliato di #Çalhanoğlu alla presentazione della nuova maglietta. Buon inizio per il #Milan. pic.twitter.com/FrKE1E4Hzw — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) 9 luglio 2018

Nella giornata di lunedì 9 luglio presso il Garage 21 di Milano c’è stata la presentazione della nuova stagione calcistica, presenti all’evento e conferenza stampa Gennaro Gattuso e Massimiliano Mirabelli, all’attenzione generale non è sfuggito un altro difetto: alle spalle di Gattuso c’era un muro fortemente scrostato. All’incontro erano presenti anche 4 testimonial d’eccezione: i quattro calciatori rossoneri Davide Calabria, Leonardo Bonucci, Giacomo Bonaventura e Hakan Calhanoglu, proprio per l’occasione hanno posato per la prima volta con le proprie nuove divise e l’errore di battitura è subito apparso evidente.