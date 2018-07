Si chiamava Saman Kunan, ed era un ex Navy Seal che si era congedato da poco per lavorare come addetto alla sicurezza all’aeroporto di Bangkok. Si era unito ai soccorsi nella grotta di Tham Luang come volontario, e contribuiva alla fornitura di bombole di ossigeno

Un sommozzatore thailandese impegnato nelle operazioni di salvataggio dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. L’uomo, ex militare di 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di farlo rianimare sono falliti. L’annuncio è arrivato dal portavoce delle operazioni di soccorso. Intanto i soccorritori fanno sapere che la situazione è peggiorata, l’ossigeno nella cava è in calo e potrebbe iniziare a piovere di nuovo: “Bisogna fare in fretta”, è l’allarme riportato dai media locali citando sia fonti dei Navy Seal tailandesi sia volontari giunti di tutto il mondo che partecipano all’operazione. Secondo il quotidiano online Khao Sod English, ci sono però nuove speranze di raggiungerli con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea: gli scavatori pensano di aver individuato nella grotta di Tham Luang un cunicolo largo circa un metro che conduce a circa 150-200 metri dal punto dove si trovano. Finora si riteneva che si trovassero ad almeno 800-1000 mt sotto la montagna. “Le possibilità di avvicinarsi sono parecchio alte”, ha detto Thanes Weerasiri, presidente degli ingegneri tailandesi

Nelle scorse ore i soccorritori impegnati nel recupero dei giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore da ormai due settimane hanno posato un tubo lungo cinque chilometri che immette ossigeno nella cavità dove il gruppo è bloccato. La possibile carenza di ossigeno è il timore principale ormai da più di 48 ore, ed è causata anche dall’alto numero di persone che si alternano nei cunicoli semi-sommersi per arrivare fine ai ragazzi.

La morte del subacqueo solleva però seri dubbi sulla sicurezza del tentativo di portare fuori tutti attraverso i passaggi angusti della caverna profonda e in alcuni tratti anche coperta d’acqua, attraverso un percorso lungo oltre due chilometri. Ma il comandante della marina thailandese, che coordina le operazioni, ha detto che i soccorritori potrebbero avere poca scelta considerato l’arrivo del monsone e il fatto che appunto nella grotta si stia riducendo l’ossigeno.

Il soccorritore morto si chiamava Saman Kunan, ed era un Navy Seal che si era congedato da poco per lavorare come addetto alla sicurezza all’aeroporto di Bangkok. Si era unito ai soccorsi nella grotta come volontario, e contribuiva alla fornitura di bombole di ossigeno per i ragazzi e i soccorritori. Il suo corpo è già stato trasportato all’esterno della grotta. L’uomo ha perso conoscenza per la mancanza di ossigeno sulla via del ritorno alla caverna che fa da base intermedia prima del tratto finale per raggiungere i ragazzi, lungo 1,7 chilometri. Per tale distanza, ogni soccorritore deve utilizzare tre bombole di ossigeno.

Il percorso – Ci vogliono 11 ore per compiere il tragitto di andata e ritorno tra l’entrata della grotta e il punto dove i 12 e il loro allenatore sono bloccati. In particolare, mentre il primo tratto consente ormai di camminare con i piedi nell’acqua, l’ultimo chilometro abbondante viene percorso in circa tre ore. È improbabile che l’intero percorso venga liberato dall’acqua prima del weekend, quando sono previste nuove piogge. Anche per questo, all’esterno della grotta altre squadre di soccorritori continuano a perlustrare la giungla sulle pendici della montagna, nella speranza di individuare un’entrata alternativa.

I soccorsi – Il piano A rimane quello di estrarre più acqua possibile dalla grotta, in modo da scongiurare gli enormi rischi di una prolungata immersione per ragazzi debilitati che non sanno nemmeno nuotare. I soccorritori sono però preoccupati per il previsto ritorno delle piogge, che potrebbero tornare ad allagare le cavità ora asciugate dall’azione delle pompe e dalle deviazioni ad alcuni ruscelli che alimentano il flusso d’acqua nella grotta. La squadra dei Seal che è con i ragazzi, dovrà accompagnarli passo passo lungo i cunicoli, alcuni dei quali sommersi, attraversati, non senza difficoltà dagli stessi soccorritori per raggiungerli.