La presentazione del pre dossier per la candidatura di Torino ai Giochi Invernali 2026 continua a creare tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle torinese. Mentre la sindaca Chiara Appendino nel consiglio comunale di oggi ha ribadito l’importanza di avere dei Giochi “senza debito e sostenibili”, alcuni consiglieri di maggioranza continuano ad essere molto critici: “Mi auguro che il Cio e il Coni non scelgano Torino” commenta in aula la consigliera M5S Maura Paoli subito seguita dalla collega Daniela Albano: “Non voterò in aula nessun atto che avrà questo indirizzo”.