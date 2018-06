“Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del vertice Ue e l’accordo sui migranti. “A me pare non sia cambiato nulla e sono preoccupata, se l’Italia vuole cambiare qualcosa deve alzare la voce e chiedere una missione europea. Conte incapace? Non so, probabilmente l’inesperienza di Conte non ha aiutato, forse sarebbe stato meglio ci fosse andato Salvini. Macron? Deve smetterla di darci lezioni e spiegarci perché noi dobbiamo accogliere i profughi causati dai bombardamenti francesi sulla Libia nel 2011″.