CRONACA ORA PER ORA - Dopo il sì del Senato, l'esecutivo Lega-M5s atteso dal varo alla Camera. Iniziato il dibattito, nel primo pomeriggio al replica del presidente del Consiglio. Assente Matteo Salvini. La votazione dell'Aula è in programma alle 17.45

Dopo il margine rassicurante dei 171 sì incassati a Palazzo Madama, per il governo Conte è il giorno della fiducia alla Camera dove Lega e M5s cercano il via libera definitivo all’esecutivo nato sulla base del contratto siglato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il dibattito in Aula, al via alle 9, verrà seguito nel primo pomeriggio dalla replica del presidente del Consiglio e dal voto, il cui inizio è fissato alle 17.45. Gli iscritti a parlare nel dibattito di stamani sono 46.

CRONACA ORA PER ORA

9.39 – Bossi: “Governo? Non so quanto durerà”

“Il contratto che abbiamo siglato qualche problema ce lo porta. Sono questioni forse più tattiche che strategiche. Dopodiché non saprei dire davvero se reggerà. Però la vedo dura se sin da subito non si fanno azioni di vero cambiamento”, lo dice a Repubblica Umberto Bossi. Il Senatùr attacca quindi il Mezzogiorno: “Il Sud non è ancora convinto della necessità di un cambiamento reale. Che non si può ancora e solo chiedere e ricevere soldi dallo Stato centrale. I voti alla Lega, al sud, ci sono andati per altri motivi, non per questa volontà”.

9.33 – Castelli (M5s): “Fdi nel governo? Lo escluderei”

“Io mi sento di escluderlo”. Queste la risposta di Laura Castelli, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ad Agorà, il programma di Rai Tre, alla domanda se Fratelli d’Italia entrerà mai a far parte del governo.

9.24 – Giorgis (Pd): “Uno dei governi più a destra della storia”

“Inizia oggi uno dei governi più a destra e anti-europeisti della nostra storia. Il governo non dice una parola sull’esigenza del ritorno nella società dei carcerati e non dedica una parola di umana compassione nei confronti di coloro che fuggono dalla miseria. Il profilo economico di questo governo è illiberale, confuso e contradditorio”, lo ha detto il deputato Pd Andrea Giorgis nel corso del suo intervento alla Camera, criticando anche la Lega per le posizioni sullo Ius soli.

9.15 – Via al dibattito a Montecitorio

Al via nell’Aula della Camera la discussione sulla fiducia al governo Conte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte siede ai banchi del governo accanto a Luigi Di Maio; assente l’altro vicepremier Matteo Salvini.

9.11 – Salvini: “Smonteremo la Fornero”

Smontare la legge Fornero “è un impegno sacro”. Lo ha ribadito il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando della riforma del sistema pensionistico. “L’impegno è di smontarla pezzetto per pezzetto – ha aggiunto – ripartendo da quota cento ed avendo l’obiettivo di tornare a quota 41 anni di contributi”.

9.07 – Piazza Affari apre positiva, poi vira in negativo

Nel giorno del varo definitivo dell’esecutivo, Piazza Affari apre in cauto rialzo: in apertura l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,3% a 21.814 punti. Poi la virata in terreno negativo, spinta dai titoli bancari che perdono tutti terreno.

9.04 – Salvini: “Con flat tax ci guadagnano tutti”

Con la flat tax “ci guadagnano tutti”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Anch’io a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto fosse iniqua e consentisse maggiori guadagni ai ricchi. “Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più – ha aggiunto il ministro – Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Ma l’assoluta intenzione è che tutti riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere”. Perché il problema del nostro paese, ha concluso Salvini, “è che le esportazioni vanno bene grazie ai nostri eroici imprenditori, che nonostante tutto e tutti tengono alto il made in Italy nel mondo, ma devono tornare a comprare anche gli italiani. E per farli tornare a comprare occorre che tornino a lavorare dignitosamente e che abbiano in tasca qualche lira”.