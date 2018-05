Se l'esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, i leader del Carroccio e dei 5 stelle hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il programma siglato nei giorni scorsi: "Finché non si va al voto c'è un’unica maggioranza". "Quello che non può fare il governo perché nasce zoppo proveremmo a realizzarlo tramite la Camera e il Senato"

Si sono incontrati nel day after dello stop al governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi.

“Al governo Mattarella ha deciso di mettere dei tecnici che non hanno mai preso un voto, guidati da Carlo Cottarelli, con la sicurezza che non avranno nessuna maggioranza in Parlamento. Quindi avremo un governo non solo non votato dal popolo, ma nemmeno dal Parlamento: un vergognoso unicum nella storia della Repubblica”, ha detto il capo politico del leader del M5s al termine dell’incontro con il leader del Carroccio. “Lavoriamo per far partire le commissioni parlamentari e iniziare a realizzare il contratto di governo dal Parlamento. Finché non si va al voto il Parlamento ha un’unica maggioranza, M5S-Lega, e un contratto di governo da realizzare. Chi sarà la maggioranza e chi l’opposizione? Ci divertiremo, perché visto che si sta stravolgendo l’assetto istituzionale quelli responsabili saremo noi”, ha aggiunto Di Maio. “È stato un incontro produttivo e costruttivo per trasformare in fatti il contratto di governo tramite le commissioni parlamentari. Quello che non può fare il governo perché nasce zoppo proveremmo a realizzarlo tramite il Parlamento”, conferma Salvini alla fine del vertice. Per domani è dunque previsto l’incontro tra i capigruppo di Lega e M5s che concorderanno come fare partire le commissioni parlamentari.

Quella che si delineerà sarà quindi una situazione abbastanza inedita: da una parte un nuovo esecutivo nato già sfiduciato, dall’altra una maggioranza parlamentare che lavorerà a un programma di riforme. Tutto questo in attesa di tornare alle urne. “Chiediamo di andare al voto il prima possibile“. Anche ad agosto? “Prima possibile”, dice Di Maio che non esclude un’eventuale alleanza con il Carroccio: “È prematuro parlarne, adesso ci stiamo occupando di far partire le commissioni”, spiega il capo del M5s. Non smentisce un’ipotesi simile neanche Salvini: “Non so, so che per tre settimane abbiamo lavorato seriamente ora vediamo di trasformare il contratto in due, dieci progetti di legge”.

Poi Di Maio è tornato a parlare di impeachment che dal suo punto di vista andrebbe esteso anche ai consiglieri del Qurinale, colpevoli di aver diffuso la notizia che Paolo Savona fosse favorevole all’uscita dall’euro. “Più che il Presidente andrebbero messi in stato di accusa i suoi consiglieri. Non credeteci. Sono balle. Un’altra bufala è quella per cui Mattarella ha tutto il diritto di scegliersi il ministro dell’Economia. Ma quando mai? Ma dove sta scritto? Quando dei ministri sono stati rifiutati c’erano dei motivi oggettivi. Gratteri era un magistrato in funzione, Previti era l’avvocato di Berlusconi (non si può trattare la cosa pubblica come un affare privato), Maroni non andò alla Giustizia perché aveva dei problemi giudiziari. Ma Savona che ha fatto? Ha scritto un libro? Esistono reati di opinione in Italia”, attacca Di Maio, prima di rilanciare la proposta di mettere in stato d’accusa il capo dello Stato. “Il governo del cambiamento era pronto ed è stata un atto ignobile non aver consentito che partisse. Siamo convinti ad andare avanti con l’impeachment, obbligheremo il Parlamento a discutere di quanto successo ma soprattutto faremo in modo che alle prossime elezioni non ci sia lo stesso Presidente“, ha detto il leader del M5s. “Se la Lega non fa passi indietro – ha aggiunto – qui parliamo di una certezza assoluta. Non facciamo questa cosa a cuor leggero ero un estimatore di Mattarella ma la scelta di ieri è stata incomprensibile”. Il numero uno del Carroccio, interpellato sul tema, ha detto semplicemente: “Devo studiare“.