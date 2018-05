Un treno in avaria nella galleria di interconnessione con la linea per Venezia e un incendio a bordo di un convoglio passeggeri fermo al binario 17 della stazione dell’alta velocità a Bologna. Sono gli scenari in cui, dalle 23.30 circa di ieri sera e per tutta la notte, si sono messe alla prova le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale: i due interventi sono stati simulati all’interno di una galleria del nodo urbano bolognese che si sviluppa per diversi chilometri. Sul posto anche la polizia ferroviaria e il 118. Per l’addestramento, Trenitalia ha messo a disposizione un Freccia Rossa Etr 500 e Ntv un Agv 575.