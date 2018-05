“Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai, non penso faccia parte del bene della politica”. Così la deputata 5 stelle Laura Castelli nega la possibilità, proposta dal leghista Armando Siri, di trovare le risorse per l’applicazione della Flat tax con una nuova rottamazione. E sulle grandi opere, altro nodo contestato del possibile contratto, taglia corto: “Vedrete quando sarà pronto il contratto”