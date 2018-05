Oltre due dozzine di case sono state distrutte e altre decine sono minacciate dalla lava incandescente che cola dal vulcano Kilauea, il più attivo delle Hawaii. Gli ordini di evacuazione sono rimasti in vigore anche lunedì per centinaia di residenti nelle aree di Leilani Estates e Lanipuna Gardens nella parte orientale della Big Island delle Hawaii. Ai residenti di Leilani Estates è stato permesso di tornare nelle loro case domenica tra le 7 e le 18 per controllare le loro proprietà e rimuovere gli effetti personali.