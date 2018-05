Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito Big Island, l’isola maggiore delle Hawaii, dove negli ultimi giorni si sono susseguite centinaia di piccole scosse collegate all’attività del vulcano Kilauea. Dopo l’ultimo terremoto, registrato alle 12:32 ora locale (le 00:32 di sabato in Italia), la lava è arrivata vicino alle zone residenziali e ha costretto centinaia di persone a fuggire.

“E’ quasi esattamente la stessa posizione del mortale sisma del 1975 di magnitudo 7.1“, ha detto l’US Geological Survey in un tweet ricordando la scossa che all’epoca ha ucciso due persone e ferito 28. Secondo la portavoce dell’Osservatorio vulcanologico delle Hawaii, Janet Babb, i numerosi terremoti registrati finora sull’isola – incluso quello di magnitudo 6.9 – riflettono il movimento del vulcano che si adatta allo spostamento del magma.

M 6.9 – 16km SW of Leilani Estates, Hawaii, 2018-05-04 22:32:55 UTC, 5.0 km depth. https://t.co/g2hWHdnPex This is in almost exactly the same location at the deadly 1975 M 7.1 earthquake. pic.twitter.com/ImkbbL1ruq

— USGS_Seismic (@usgs_seismic) 4 maggio 2018