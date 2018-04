“Renzi delegittima Martina? No, non mi sembra affatto. Sono orgoglioso che il Pd abbia organi eletti democraticamente, mi spiace per i partiti che non hanno la stessa formazione e cultura”. Così il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine delle consultazioni con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di vagliare la possibilità di un governo Pd-5 Stelle. “Il 3 maggio decidiamo in Direzione se avviare un confronto con i 5 Stelle, il M5s conosce i nostri 100 punti programmatici, farà le proprie valutazioni, poi ci saranno le nostre”, ha continuato Marcucci. Ma non solo: “Se siamo pronti a tornare al voto? In democrazia bisogna essere sempre pronti, certo che siamo pronti. Senza un governo, si tornerà a votare”, ha aggiunto. Sulle possibilità di un accordo con i pentastellati, però, Marcucci resta scettico: “Al momento credo che le distanze programmatiche siano troppo ampie, però magari arrivano segnali dal M5S”, ha spiegato. Senza però sbilanciarsi sul suo voto in Direzione