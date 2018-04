Dopo poco dalle elezioni regionali “il M5S dalla sua, per i molisani, oltre al governo della Regione presto avrà anche il governo di questa nazione, è solo questione di tempo e, soprattutto, dobbiamo tenere duro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al comizio finale di Campobasso per il candidato governatore Andrea Greco. “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama Silvio Berlusconi, soprattutto dopo la sentenza di Palermo” sulla trattativa Stato-mafia. “Come facevo a fare un accordo con Berlusconi, dopo quello che è successo a Palermo”, aggiunge. “Qui non è questione di impuntarsi – conclude il leader pentastellato -, noi dobbiamo mantenere la nostra coerenza e la nostra linea”.