L’incidente è avvenuto presso l'azienda 'Ecb', che produce mangimi per animali. Ad esplodere è stata un'autoclave dove vengono prima bollite e poi essicate le materie organiche. In zona aria satura di anidride carbonica

Un serbatoio usato per l’essicazione di farine alimentari è esploso in un’azienda di Treviglio provocando due morti. Si tratta di due operai che si trovavano nei pressi del silos-autoclave dove vengono stoccate le farine. L’incidente è avvenuto presso l’azienda ‘Ecb’ di Treviglio, in provincia di Bergamo, che produce mangimi per animali.

L’intera ditta è stata interdetta dalle autorità perché l’aria è satura di anidride carbonica. All’interno dell’impianto al momento possono accedere soltanto i vigili del fuoco per la cospicua presenza del gas.

I pompieri stanno provvedendo al raffreddamento dell’impianto per metterlo in sicurezza. Ad esplodere è stata un’autoclave dove vengono prima bollite e poi essicate le materie organiche.

Alcuni giorni fa a Livorno, un incidente simile in un serbatoio del porto aveva provocato la morte di due due operai.