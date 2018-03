Quattro bambini sono rimasti leggermente feriti in seguito al crollo di parte del controsoffitto di una classe elementare dell’Istituto Comprensivo A. Stoppani di Milano. Il crollo è avvenuto poco dopo le 14 nella 3C, al secondo piano dell’edificio: quattro pannelli si sono distaccati dal soffitto finendo sul pavimento dell’aula dove si trovavano i bambini. I quattro alunni colpiti dal crollo hanno tutti otto anni sono stati visitati dai paramedici del 118 ma non hanno riportato ferite. Tanto spavento per alunni e insegnanti, che hanno subito lasciato l’aula. Sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale. L’area interessata dal crollo è stata immediatamente liberata e transennata: ancora da accertare le cause del crollo.