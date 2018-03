“Preoccupato dall’asse Lega – 5Stelle? Non credo sia interesse di nessuno dei due, hanno detto in campagna elettorale cose molto diverse, con programmi distanti. Sarebbe una confusione che non aiuta il Paese, le forze politiche dovrebbero dialogare civilmente su tutto ma una cosa è l’istituzione, un’altra il Governo. Abbiamo fatto campagna dicendo delle cose agli elettori ora vanno rispettate”, così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervistato a margine della linea Frecciarossa Genova – Milano – Venezia. “Mi fido della Lega ed è un’alleanza che mi piacerebbe stringere anche di più, c’è fiducia profonda e reciproca”.