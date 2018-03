Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se c’è compatibilità politica analizzando i programmi e nel Pd vedo molta più vicinanza con noi che con il M5s”. Nello stesso giorno, a domanda del Corriere su un’eventuale astensione dei democratici per far almeno partire un governo di centrodestra, Renzi – sia pure da segretario dimissionario – risponde semplicemente con un “no”.

Ad ogni modo Brunetta sottolinea in un’intervista al Quotidiano Nazionale che “le elezioni le ha vinte il centrodestra unito, abbiamo oltre 270 deputati, e circa 140 senatori. Non abbiamo la maggioranza assoluta, ma il M5s è molto più lontano. Spetta a noi il diritto dovere di governare”. Quindi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella “chiederemo di dare un incarico a Salvini cercando i voti in Parlamento, partendo dai nostri 10 punti che hanno ottenuto il consenso degli italiani”.

A Circo Massimo, il programma di Massimo Giannini su Radio Capital, Brunetta sviluppa il ragionamento: “Il Partito democratico all’opposizione? Non è mica una tragedia, noi siamo stati all’opposizione per quasi tutta la legislatura che si sta per chiudere. Non è una tragedia, è il sale della democrazia: c’è chi vince e c’è chi perde”. “C’è poi anche una terza ipotesi – prosegue – C’è chi vince, come ha fatto il centrodestra in queste elezioni, ma non ha tutti i voti per governare, e dunque deve trovare appoggi in Parlamento tra chi ha perso. È successo in fondo con le larghe intese all’inizio della legislatura, ma poi è finita male, è successo infinite volte nella Prima Repubblica, astensioni, non sfiducia, il tutto per consentire al Paese di essere governato. Quindi, l’opposizione non è una tragedia, chi ha vinto ha il diritto di governare però ha il dovere di avere anche i numeri, e quindi il Parlamento è fatto proprio per trovare questi numeri che mancano”.