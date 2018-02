“Io voglio chiudere le moschee illegali, voglio sapere chi le finanzia, chi c’è dietro e cosa predica. Il problema dell’Islam è che si tratta di una legge non di una religione ed è incompatibile con i nostri valori, diritti e le nostre libertà”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando da Umbertide in provincia di Perugia dove si è recato per inaugurare una nuova sede del partito.