“Sembrano cose incredibili”, “Perdoniamolo, ma tanto non vince”, “Spero che gli italiani non siano come lui”, “Purtroppo è vero che gli porterà voti perché in Italia c’è tanta disumanità”, “È da ignoranti parlare di razze”. Sono questi i commenti, alla frase di Fontana sulla razza bianca, dei cittadini e turisti che a Milano oggi hanno visitato il memoriale della Shoah. Il candidato del centrodestra è stato quindi condannato per l’infelice dichiarazione dei giorni scorsi.