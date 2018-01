Un gruppo di esploratori sta viaggiando in camion lungo le distese di ghiaccio nella Russia nord-occidentale, quando si imbatte in una gigantesca rompighiaccio. La nave, ripresa a pochi metri di distanza, è la Taymyr: una rompighiaccio russa, costruita durante il periodo della guerra fredda e alimentata da un propulsore nucleare. Nonostante la Russia abbia dichiarato di volerla rottamare, la Taymyr solca le rotte artiche insieme alle altre quaranta imbarcazioni della flotta, considerate strategiche per il controllo delle riserve energetiche e delle rotte commerciali della zona.