“Ero qui che guardavo la televisione con le mie figlie, quando ho sentito un urto e i vetri delle finestre andare in frantumi, sono subito corsa via con le bambine in un’altra stanza”. È il racconto di una delle abitanti delle palazzine del quartiere Falchera, a Torino, che nella notte di Capodanno hanno subito i danni della bomba carta fatta esplodere in cassonetto nel piazzale antistante e che ha causato il ferimento di 4 persone. 30 gli appartamenti danneggiati, famiglie con anziani e bambini costrette a dormire senza vetri alle finestre.