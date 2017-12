Almeno 15 persone sono morte e una decina sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un ristorante di Mumbai, in India. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30 ora locale all’interno del Kamala Mills, un edificio che ospita hotel, ristoranti e alcuni studi televisivi indiani. L’incendio, di vaste proporzioni, è stato domato solo alle prime luci dell’alba. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dalla terrazza di un ristorante all’ultimo piano dell’edificio, per poi propagarsi velocemente nel resto dell’edificio.

La causa sarebbe un cortocircuito e sono in corso ispezioni l’edificio per verificare l’eventuale presenza all’interno di altre persone, vive o morte. Le vittime, ha riferito la polizia, erano quasi tutte donne che si erano ritrovate nel locale per festeggiare il compleanno di un’amica, anche lei deceduta a causa dell’incendio. I proprietari del ristorante dove è divampato il rogo sono già sotto inchiesta. La struttura, infatti, non sarebbe stata dotata degli accorgimenti di sicurezza necessari. “I miei pensieri vanno alle famiglie in lutto in queste ore di dolore. E prego che i feriti possano recuperare presto”, ha scritto via Twitter il primo ministro indiano, Narendra Modi.