” Ecco tutta la classe del Pd in un video”. Così, con questo commento, il Movimento 5 stelle pubblica su Facebook un filmato, tratto dalla seduta del consiglio regionale del 22 dicembre, in cui il governatore della Campania Vincenzo De Luca sembra fare un gesto offensivo nei confronti di Valeria Ciarambino, consigliere dei 5 stelle, mostrandole il dito medio in aula. È successo durante l’intervento di risposta alla Ciarabino, che poco prima aveva criticato e contestato le scelte della Regione in materia di bilancio. “Se alla guida della Regione Campania ci fosse Valeria Ciarambino – dice De Luca alzando il dito medio verso l’esponente 5 stelle- non sarebbe in grado nemmeno di innaffiare un albero di Natale”. Non è la prima volta che De Luca offende Ciarambino: nel marzo del 2017 aveva apostrofato la consigliera con il termine “chiattona”