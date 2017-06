Su Juventus Tv va in onda lo sfogo di Paolo Rossi, opinionista bianconero che si scaglia contro i tifosi delle squadre avversarie: “Sono contenti perché il Real ha vinto? Noi almeno ci abbiamo provato…” poi si lancia in una metafora ardita: “Se vi dicono che hanno vinto il triplete… che dire, una volta nella vita capita di conquistare una modella, ma se poi passi il resto del tempo in bagno, che esistenza triste. Restate pure in bagno, noi usciamo e conquistiamo le vostre mogli”. Un’affermazione che gli è valsa una pioggia di reazioni sdegnate