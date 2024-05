Nove persone sono morte, un’altra cinquantina sono rimaste ferite nel nord del Messico, a San Pedro Garza, nell’area metropolitana di Monterrey, per il crollo dello schermo sul palco che aveva appena ospitato il candidato presidenziale Jorge Alvarez Maynez. Nel video il tragico momento dell’incidente. Maynez, 38 anni, e altri membri del suo partito sono riusciti a mettersi in salvo. “Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire quanto accaduto: la cosa più importante in questo momento è prendersi cura delle vittime dell’incidente”, ha scritto su X.