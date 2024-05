Un piccolo terremoto politico sta investendo le elezioni per il consiglio comunale della città di Aalen, in Germania. Come riporta il portale di notizie regionali Tag24.de, il candidato di Fdp, il Partito Liberale Democratico tedesco, Martin Neumaier, ha pubblicato sui social delle immagini che lo ritraggono nella “toilette di una stazione ferroviaria” mentre lecca il water del bagno pubblico e, poi, anche lo scopino del wc.

Un video per stomaci forti che ha velocemente fatto il giro del web. Secondo alcuni utenti, poi, che hanno ripreso i post di Neumaier, il candidato si sarebbe anche ricoperto di feci e avrebbe poi imbrattato anche un Corano con delle feci.

Come era prevedibile il video è anche arrivato ai vertici locali del partito che ha pubblicato una nota sul sito FdP Aalen-Ellwangen: “Siamo venuti a conoscenza che sui social media sono stati diffusi video che ritraggono uno dei nostri candidati alle prossime elezioni comunali impegnato in attività offensive e potenzialmente criminali – si legge nella nota – Desideriamo chiarire inequivocabilmente che la sezione locale di Aalen-Ellwangen e l’associazione distrettuale di Ostalb erano completamente all’oscuro di questi contenuti prima della loro pubblicazione”. Sottolineando di condannare fermamente le azioni del video, il partito ha fatto anche sapere di aver interrotto “ogni supporto al candidato in question con effetto immediato” e di aver “avviato un procedimento disciplinare volto all’espulsione dell’individuo dal partito”. “Ci impegniamo a mantenere la trasparenza durante tutta l’indagine e forniremo aggiornamenti regolari sugli sviluppi”, scrive ancora il partito.

Tutti i canali di Neumaier, intanto, sono stati ormai disattivati. Il video e le immagini però, hanno già fatto il giro del web.