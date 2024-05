È di nuovo sciopero a Milano e nel resto d‘Italia. Si fermano macchinisti, capitreno e personale di Trenord, Trenitalia e Trenitalia Tper. Quando? Domenica 19 maggio. L’agitazione, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata confermata anche dalle aziende coinvolte. Treni dunque a rischio per tutta la giornata e considerando che si tratta di un giorno festivo non sono previste fasce orarie di garanzia. Lo sciopero partirà “dalle 3 di domenica 19 maggio alle 2 di lunedì 20 maggio 2024“, scrive in una nota Trenord. “I sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb hanno proclamato uno sciopero nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano e aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva”, concludono.

Ma nel caso vengano cancellati i treni del servizio aeroportuale, verranno introdotti dei bus senza fermate intermedie. Le tratte saranno Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto, invece, per il collegament aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto-Stabio. Una conferma dello sciopero che arriva anche da Trenitalia: “I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Inoltre, i viaggiatori che intendono rinunciare al loro viaggio possono chiedere un rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni regionali.