Oltre un migliaio di contestatori, ostili alle Olimpiadi in Francia, stanno manifestando nelle strade di Marsiglia, vicino alla Porta d’Aix, per l’arrivo della fiaccola olimpica e la manifestazione dell’accensione del braciere. Fra loro, anche dei manifestanti filopalestinesi, che sventolano bandiere e protestano per Gaza. La polizia ha bloccato la zona alla circolazione. I manifestanti gridano slogan di protesta per le conseguenze ecologiche, sociali ed economiche dell’arrivo a Marsiglia della fiaccola e per i Giochi in generale. Un grande cartello scritto con lettere nere e affisso da giorni nel quartiere recita: “JO 2024 disastro ecologico e sociale”.