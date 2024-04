Fátima Flórez ha portato sul palco il presidente argentino, Javier Milei, nonché suo ex fidanzato. L’attrice e comica argentina durante uno spettacolo a Mendoza ha vestito i panni di Milei, che lo scorso 13 aprile aveva annunciato la fine della loro relazione, durata circa un anno. Nel video si sente dire Flórez-Milei che “diciamo che il liberalismo è il rispetto illimitato del progetto di vita altrui basato sul principio di non aggressione e in difesa del diritto alla vita, della libertà e della proprietà, viva la libertà, cazzo”.