Le unità che nella mattinata odierna sono entrate in collisione a largo di Capo Passero si stanno dirigendo in queste ore verso il porto di Augusta, dove arriveranno in serata. Dal monitoraggio dell’area in cui è avvenuto l’incidente non si sono registrati inquinamenti marini. Non risultano inoltre criticità per i membri degli equipaggi. Una delle due unità mercantili coinvolte nel sinistro ha riportato una estesa falla allo scafo che però non ne ha compromesso al momento la navigazione per il rientro in porto. Le due unità sono monitorate nella navigazione da mezzi aerei e navali della Guardia costiera.