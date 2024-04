“Abbiamo cominciato a ricostruire il contesto del regime egiziano nei giorni in cuiè stato. Grazie alla testimonianza dell’ambasciatore italiano al Cairoabbiamo ricostruito quel periodo tragico dal 25 gennaio 2016, giorno della sua scomparsa, fino al ritrovamento del corpo e ai”. Queste le parole dell’avvocatalegale dei genitori di Giulio Regeni, al termine dell’udienza del processo davanti alla Prima Corte d’Assise che vede imputati quattro agenti della National Security Agency. Ovvero, il generalee i colonnelli, e, sotto accusa per il reato di sequestro di persona pluriaggravato e (nei confronti di quest’ultimo) di concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato.