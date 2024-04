Per derubarlo di uno zaino e di 400 euro avevano aperto la portiera della sua auto e l’avevano colpito selvaggiamente tanto da procuragli la frattura dell’orbita di un occhio. Ora i carabinieri della compagnia di Porta Magenta di Milano hanno arrestato un 33enne italiano, Cristian Conte, che aveva rapinato, con altri tre non ancora identificati, un 35enne tunisino il 4 febbraio scorso nel capoluogo lombardo. Le indagini, con l’analisi dei social network, la raccolta di testimonianze e la visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza e girati da cittadini, hanno ricostruito che l’arrestato, con i complici, a un semaforo tra via Montegani e viale Cermenate, aveva avvicinato la vittima a bordo di un’auto suonando il clacson e facendola accostare. In tre erano scesi, avevano aperto le portiere dell’auto della vittima e l’avevano picchiata selvaggiamente arraffando uno zaino con 400 euro, il telefono e altri oggetti per poi scappare. Uno dei quattro è quindi ora in carcere.