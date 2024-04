È atterrato all’aeroporto di Ciampino il volo dell’Aeronautica Militare proveniente dalla Thailandia che ha riportato a Roma una bambina italiana ospedalizzata d’urgenza a Phuket. Lo fa sapere la Farnesina in un comunicato. La vicenda risale a circa due settimane fa quando la bambina si era sentita male mentre era in volo con la famiglia. Appena atterrati in Thailandia, la piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove le hanno diagnosticato una rara patologia. Necessario un intervento chirurgico che ha stabilizzato le condizioni della minore ma si richiedeva un rientro in sicurezza.

L’operazione di rimpatrio – che era stata richiesta dal ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in accordo con la Presidenza del Consiglio – ha richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare con un volo, dedicato al trasferimento della bambina, quanto più breve e meno invasivo possibile. In stretto coordinamento, dall’inizio della vicenda, l’Ambasciata d’Italia a Bangkok e l’Unità per la Tutela degli Italiani all’estero della Farnesina che hanno prestato assistenza alla famiglia, mantenendo stretti contatti con l’ospedale italiano. Una volta in Italia, la bambina è stata subito ricoverato all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

“Sono felice che sia tornata a casa e colgo l’occasione per formularle i miei migliori auguri”, ha detto il ministro Tajani. “La famiglia esprime la sua riconoscenza per il supporto ricevuto da tutto il personale del ministero degli Esteri durante l’intera vicenda”, è quanto sottolineato dalla famiglia della bimba.