Sono stati costretti ad aprire la cassaforte in casa, poi sono stati legati con delle fascette da elettricista e infine rapinati. È quanto successo ad una coppia di 67 e 64 anni nella loro abitazione di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Solo quando sono riusciti a liberarsi, circa un’ora dopo la rapina, hanno chiamato i carabinieri di Pioltello riferendo l’accaduto. In base a quanto è emerso, quattro uomini incappucciati e non armati hanno minacciato e spintonato la coppia e poi costretto il marito ad aprire la cassaforte, da cui hanno rubato alcuni orologi e gioielli. La coppia è stata soccorsa dai medici e portata in ospedale in stato di choc.