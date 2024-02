Sono impressionanti che arrivano da Valencia. Le fiamme hanno avvolto un edificio di 14 piani che si trova nel quartiere residenziale di Campanar. Le immagini pubblicate sui social dai servizi di emergenza della Spagna mostrano la facciata del palazzo completamente a fuoco e avvolta da un’enorme nube nera di fumo. L’incendio sarebbe scoppiato nel quarto piano del palazzo diffondendosi poi agli altri piani. La polizia ha isolato l’area per facilitare i soccorsi. Sono almeno sette le persone rimaste ferite. Secondo fonti delle squadre di emergenza, si legge sul sito di El Pais, tre feriti sono vigili del fuoco, due intossicati dal fumo ed uno che ha riportato una frattura, e quattro sono civili, tra i quali un bambino, tutti intossicati dal fumo.

Secondo quanto riferito dalla tv pubblica Tve, l’edificio di 14 piani sarebbe un palazzo di nuova costruzione e ospiterebbe al suo interno 138 appartamenti. Secondo testimoni le fiamme si sarebbero propagate molto rapidamente e i vigili del fuoco stanno tentando di evitare che possano raggiungere i palazzi limitrofi. Le autorità valenciane hanno chiesto l’intervento dell’Unità militare di emergenza. La temperatura di 25°C e il forte vento stanno complicando il lavoro dei soccorsi.

“Siamo sopresi dalla rapidità con cui si sono propagate le fiamme che ancora non sono sotto controllo. Un’ora dopo il fuoco è passato anche alla torre 2“, il grattacielo gemello di quello divorato dal fuoco, che faceva parte dello stesso complesso residenziale fa sapere l’amministratrice al media locale Levante. “Ci sono ancora molte persone dentro gli edifici” con i pompieri che li stanno invitando a mettere panni bagnati vicino alle porte, riferisce un altro testimone.

Le testimonianze – “L’incendio si è propagato verso l’alto in pochi minuti: le fiamme correvano lungo le lastre di alluminio della facciata, verso l’alto” raccontano a El Pais due ragazzi di 16 anni che si trovavano in un parco vicino al grattacielo di Valencia quando è scoppiato l’incendio. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sono scoppiate al quinto piano dell’edificio, “dalle tende di un appartamento”, secondo quanto riferito da un altro testimone ai media spagnoli.

Sanchez – Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto “sconvolto dal terribile incendio” che ha colpito un edificio a Valencia. Il leader ha riferito di aver parlato con il governatore della regione e con la sindaca della città per informarsi della situazione e per “offrire tutto l’aiuto necessario”. Sanchez ha espresso “solidarietà a tutte le persone colpite” e il suo apprezzamento per il lavoro dei servizi di emergenza.