Furto con raggiro ai danni degli anziani segnalato in questi giorni a Milano e in altre località. La tattica di due malviventi – arrestati – consisteva nel versare sul collo della vittima prescelta del sapone, facendo poi leva sull’inganno per commettere la rapina. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’episodio si è verificato nel pomeriggio dello scorso giovedì. Una signora aveva appena terminato di fare la spesa in un centro commerciale e stava facendo ritorno a casa quando si è imbattuta nei due malviventi. Questi, che dovevano averla tenuta d’occhio per diverso tempo, le si sono avvicinati quando lei era ormai arrivata al cancello della sua abitazione e le hanno versato sul collo del detergente, senza che se ne accorgesse.A questo punto è scattato il piano. Uno dei due uomini, infatti, si è proposto di aiutarla, dicendole di essere stata sporcata da uno stormo di uccelli. ” Signora si è sporcata l’aiutiamo noi a pulirsi”, le avrebbe detto uno dei criminali, come riportato da Repubblica. Una scusa per poterle mettere le mani addosso e strapparle dal collo una collana d’oro.

Commesso il colpo, i due si sono dati alla fuga, ignorando però di essere già nel mirino delle forze dell’ordine. I poliziotti sapevano bene chi erano i due ladri, e sono entrati immediatamente in azione quando li hanno visti fuggire. Arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso sono stati un peruviano di 46enne e un’argentina di 25 anni.