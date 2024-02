Quattro pazienti sono morti nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, a causa dell’interruzione del flusso di ossigeno. L’esercito israeliano, giovedì, ha preso d’assalto la struttura sostenendo di avere informazioni sulla presenza di corpi degli ostaggi presi il 7 ottobre. “Riteniamo le forze di occupazione israeliane responsabili della vita dei pazienti e del personale, considerando che il complesso è ora sotto il loro pieno controllo”, ha affermato in una nota il ministero della Sanità di Gaza, come riporta Al Jazeera. “Facciamo appello a tutte le istituzioni internazionali affinché intervengano rapidamente per salvare i pazienti e il personale dell’ospedale Nasser prima che sia troppo tardi”, ha aggiunto il Ministero, affermando che due donne hanno partorito in condizioni “disumane”, senza elettricità, acqua e riscaldamento. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato il raid: “Ribadiamo ancora una volta che gli ospedali devono essere tenuti fuori dai combattimenti, non devono essere soggetti ad alcun tipo di azione militare. Qualsiasi tipo di azione militare contro un ospedale deve essere condannata”, ha affermato il portavoce Stephane Dujarric citato dai media internazionali.

Medici senza frontiere aveva già segnalato morti e feriti nel complesso ospedaliero: “Siamo stati costretti a lasciare la struttura”, sottolinea l’Ong, mentre dall’ospedale avevano fatto sapere che i generatori elettrici non funzionavano più e che la vita di diversi pazienti, inclusa quella di tre bambini nati prematuri e di sei ricoverati in terapia intensiva, era a rischio. Giovedì sera il ministero della Sanità di Gaza ha affermato che l’ospedale “è diventato una base militare” e ha riferito che centinaia di pazienti e membri del personale sono stati trasferiti in un vecchio edificio nel complesso ospedaliero, dove scarseggiano cibo, acqua e latte per i bambini.

L’esercito israeliano sostiene di avere informazioni credibili che corpi degli ostaggi catturati il 7 ottobre da Hamas si trovino nella struttura. “Portiamo a termine operazioni di recupero mirate, come abbiamo fatto nel passato, dove la nostra intelligence ci indica che vi possano essere corpi degli ostaggi”, recita un comunicato dell’Idf. Un corrispondente di Al Jazeera ha parlato di “presenza di militari” e con “tank pesanti ed artiglieria che hanno aperto il fuoco” in diversi reparti. “Decine sono rimasti feriti negli attacchi – riferisce ancora l’emittente – questa è la più grande struttura sanitaria del sud di Gaza che ora è completamente fuori servizio, l’intero staff medico è stato circondato, con le mani legate dietro la schiena”.

Il portavoce del premier israeliano Netanyahu ha ribadito che non è previsto alcun passo indietro: “Ora non è il momento di parlare di doni per il popolo palestinese, in un momento in cui la stessa Autorità palestinese deve ancora condannare il massacro del 7 ottobre”, ha detto. Mosca dal canto suo ha annunciato di aver invitato 14 fazioni palestinesi, tra cui Hamas e la Jihad Islamica, a prendere parte a una conferenza intrapalestinese che si terrà dal 29 febbraio al 2 marzo. Lo ha comunicato l’inviato speciale per il Medio Oriente Mikhail Bogdanov, citato dall’agenzia Tass.