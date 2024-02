Dopo cinque giorni da una caduta da una sedia a rotelle un ragazzino di 13 anni è morto. Per fare chiarezza sul nesso tra la caduta e il decesso è stata aperta una inchiesta da parte della procura di Lecce. L’adolescente, originario di Giurdignano (Lecce), è morto in ospedale. L’incidente è avvenuto il 6 febbraio scorso davanti a scuola. I genitori dello studente hanno presentato denuncia. Il pm Alberto Santacatterina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Il 13enne era stato accompagnato in ospedale, a Scorrano (Lecce), dal padre. In seguito all’aggravarsi delle condizioni, era stato disposto il trasferimento nell’ospedale di Lecce.

Dopo la caduta, come riporta La Stampa, il ragazzo era stato accompagnato a casa da una conoscente senza manifestare problemi di salute. Una delle ipotesi è che possano essere intervenute complicanze neurologiche, associate alle lesioni alle tibie, avvenute con la caduta. Gli avvocati Salvatore Corrado e Gabriele Toma, che assistono i genitori del 13enne, hanno sporto denuncia alla polizia sollevando ipotesi di mancata custodia e mancata chiamata al 118.