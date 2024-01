Piccolo siparietto a Riad. Protagonista di un botta e risposta con un tifoso è Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che con i Nerazzurri è in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Il tifoso, mentre gira un video-selfie, parla del gol segnato da Frattesi nel derby contro il Milan, e gli dice in inglese: “Bel gol con il Milan“. Il centrocampista, però, capisce “girl” invece di “gol” e da qui nasce l’equivoco e la conseguente risposta: “Sono fidanzato…”.