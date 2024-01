Botic Van de Zandschulp per rompere il ghiaccio, poi un tabellone sostanzialmente abbordabile almeno fino ai quarti di finale. Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo il favoloso finale del 2023 e ha scoperto nella notte il primo avversario che incontrerà agli Australian Open, lo Slam che aprirà la stagione del grande tennis. L’altoatesino è atteso all’esordio da un avversario non semplicissimo: l’olandese Van de Zandschulp è il n. 59 del ranking Atp. Il tabellone dell’altoatesino potrebbe poi prevedere un terzo turno contro l’argentino Sebastian Baez, un ottavo contro Karen Khachanov e un quarto di finale contro Andrey Rublev. In semifinale possibile l’incrocio contro Novak Djokovic.

Avrà un primo turno molto complicato, invece, il rientrante Matteo Berrettini. L’azzurro ha trovato in sorte il greco contro Stefanos Tsitsipas, numero 7 e contro cui ha sempre perso nei confronti diretti. Il tennista romano, sceso al numero 125 e fuori dalla Top 100 dopo oltre cinque anni, a causa dei tanti infortuni che lo hanno tenuto fermo, è alla settima presenza nello Slam australiano. Curiosamente, è stato proprio Tsitsipas l’avversario di Berrettini nel suo primo allenamento a Melbourne.

Nella parte alta del tabellone maschile c’è anche Lorenzo Musetti, eliminato ai quarti del torneo Atp di Adelaide. Non fortunato neanche Lorenzo Sonego, che sfiderà il britannico Daniel Evans, numero 40, e in caso di vittoria potrebbe trovare Carlos Alcaraz al secondo turno. Musetti, testa di serie numero 25, che non ha ancora mai vinto una partita in tabellone all’Australian Open, nella sua terza volta nel main draw a Melbourne sfiderà al primo turno il francese Benjamin Bonzi, n.110 del mondo. In attesa delle qualificazioni, Matteo Arnaldi è ad oggi l’unico italiano che quest’anno debutta nel main draw. Il numero 41 al mondo affronterà il 24enne australiano Adam Walton, numero 176 Atp.