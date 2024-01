È stato travolto e ucciso sulle strisce pedonali il 15 enne Xuanming Guan che stamattina, 8 gennaio, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Peretti a Cagliari, per raggiungere la fermata del bus e andare a scuola. Il ragazzo, nato in Cina, viveva a Cagliari con la famiglia e stava attraversando la strada per raggiungere la corsia che dall’ospedale Brotzu porta all’Asse Mediano di scorrimento.

In quel momento è stato investito da una Fiat Punto: l’impatto non è stato violento e ha preso il ragazzo lateralmente, ma lui ha battuto la testa e il corpo sul parabrezza dell’auto e la caduta sull’asfalto gli è stata fatale. L’automobilista, una 50enne di Selargius, si è fermata per soccorrerlo; sul posto poi sono arrivati anche la polizia e il 118 che ha tentato di rianimare il ragazzo ma non c’è stato nulla da fare.