È proseguito nella notte il lavoro dei vigili del fuoco in provincia di Torino tra Pessineto e Condove, Camporossetto e Oldani le aree maggiormente interessate dalle fiamme: con rinforzi giunti da Alessandria, Biella e Novara, le squadre, schierate a protezione di alcune case, hanno contrastato i fronti di fuoco. Operazioni di spegnimento in corso.

In provincia di Verbania l’incendio a Montecretese è stato posto in bonifica nella notte, in corso operazioni di monitoraggio.