“Tutti gli anni ci sono delle polemiche, ma La Scala non ne viene minimamente scalfita e va avanti. Chi è il Don Carlo della politica? Questa è bella. Potrebbe essere Salvini”. Questo il simpatico siparietto andato in scena tra i giornalisti presenti di fronte al foyer del Teatro La Scala di Milano e il presidente della Triennale, Stefano Boeri, arrivato anche lui all’appuntamento per il primo spettacolo della stagione lirica. In scena, per l’appunto, il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi.